Песков оценил ход работы по тушению пожаров в Сибири
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Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова прокомментировал ход тушения пожаров в Сибири. об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что процесс ликвидации пожаров идет очень напряженно и с максимально возможной эффективностью.
Кроме того, Песков призвал не забывать о таких факторах, как умышленные поджоги и природные возгорания.
«Природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать вот до этого седьмого пота», — отметил Песков.
Он также напомнил, что в России леса горят каждый год.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться.