Песков оценил ход работы по тушению пожаров в Сибири

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова прокомментировал ход тушения пожаров в Сибири. об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что процесс ликвидации пожаров идет очень напряженно и с максимально возможной эффективностью.

Кроме того, Песков призвал не забывать о таких факторах, как умышленные поджоги и природные возгорания.

«Природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать вот до этого седьмого пота», — отметил Песков.

Он также напомнил, что в России леса горят каждый год.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться.