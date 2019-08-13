Медведь зашел на территорию школы в Финляндии

В Финляндии недалеко от школы в городе Миккели обнаружили медведя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финскую полицию.

Как отмечается, медведь пошел за двумя мальчиками, которые покинули учебное заведение на велосипедах.

Животное прошло за ними приблизительно 10 метров, после чего свернуло на стадион.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов привлекли экологов, чтобы те помогли вернуть животное в естественную среду обитания.

При этом полиция готова также убить медведя, если он окажется в густонаселенном районе города.

Ранее сообщалось, что медведь убил грибника под Хабаровском.