Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области

На трехпалубном теплоходе «Святая Русь» в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, судно не эксплуатируется с 2018 года, в настоящее время оно пришвартовано рядом с городом Бор.

Сообщение о возгорании судна поступило в ГУ МЧС по региону в 11.40. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Белом море эвакуировали пассажирское судно.