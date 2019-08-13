Песков заявил о безопасности россиян после ЧП в Северодвинске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с радиационным фоном в Северодвинске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что безопасность граждан полностью обеспечивается в данном районе.

Песков добавил, что в этом не должно быть сомнений.

Пресс-секретарь президента также отметил, что ведомства работают в регионе для улучшения ситуации и предоставления безопасности россиянам.

Ранее сообщалось, что уровень радиации на полигоне в Архангельской области при ЧП был превышен в 4-16 раз.