Москвич скончался во время просмотра «Однажды в Голливуде» в кинотеатре
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В Москве пенсионер скончался во время просмотра нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что ЧП произошло в кинотеатре в Большом Овчинниковском переулке.
Сеанс начался в 12.50. По предварительным данным, мужчине стало плохо в районе 13.35.
По приезде медики констатировали смерть, причиной которой стала резкая сердечная недостаточность.
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