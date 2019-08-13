Москвич скончался во время просмотра «Однажды в Голливуде» в кинотеатре

В Москве пенсионер скончался во время просмотра нового фильма американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что ЧП произошло в кинотеатре в Большом Овчинниковском переулке.

Сеанс начался в 12.50. По предварительным данным, мужчине стало плохо в районе 13.35.

По приезде медики констатировали смерть, причиной которой стала резкая сердечная недостаточность.

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