В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

В центре Сиднея полицейские задержали мужчину, который разгуливал по улицам с ножом и пытался напасть на прохожих. Об этом сообщает портал news.com.au.

Отмечается, что мужчина, размахивая ножом на улице, выкрикивал «Аллаху акбар!».

В результате ЧП пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу.

Уточняется, что прохожие самостоятельно задержали злоумышленника до приезда полиции.

На данный момент правоохранители патрулируют район, где произошел инцидент.