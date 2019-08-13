Моряки на Шри-Ланке спасли двух тонущих россиян
close
Сотрудники военно-морских сил Шри-Ланки спасли двух тонущих россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ВМС республики.
Как отмечается, инцидент произошел с мужчинами 28 и 42 лет во время прогулки в акватории города Матара, они были в составе группы иностранцев.
В момент купания их унесло течением, после чего они начали тонуть.
В настоящее время, состояние спасенных стабильное, нет угроз для жизни.
Ранее сообщалось, что российский турист утонул в Таиланде.