Названы регионы России с наибольшим числом по заболеваемости вирусным гепатитом

В Минздраве составили рейтинг по заболеваемости вирусным гепатитом в России. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, в Чукотском автономном округе население больше всего подверглось вирусному гепатиту (3546,2 случая на 100 тыс. населения). Вторую позицию заняла Магаданская область (2068,8 случая на 100 тыс. населения). Далее в списке оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8), пятую позицию занял Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).

В рейтинге также указываются регионы с наименьшим уровнем заболевания вирусным гепатитом, — Липецкая область (50,6), Калмыкия (147,4), Чечня (171,5), Дагестан (174,4) и Ингушетия (180,9).

При этом известно, что в 2018 году в стране проживало 916 884 человека с вирусным гепатитом (на 24,1 тыс. больше, чем в 2017 году). В 83,6 тыс. случаев граждане впервые выявили вирус.

В терминологии Всемирной организации здравоохранения сообщается, что вирусный гепатит — это воспаление печени, его провоцирует один из пяти вирусов гепатита: A, B, C, D и E.

Ранее сообщалось, что названо число страдающих гепатитом С россиян.