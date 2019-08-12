Супрун назвала правильный вариант своего имени

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ее имя пишут неверно, упуская из внимания «цивилизационные различия». Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, правильно говорить и писать Уляна, а не Ульяна.

Она пояснила, что многие говорят Ульяна, учитывая написание этого имени в русском варианте.

Однако, подчеркнула Супрун, согласно украинскому правописанию, ее имя правильно писать без мягкого знака.

«Разные языки — разные имена», — уточнила Супрун.

Она также добавила, что это маленькая деталь важна для сохранения оригинального звучания используемых слов и имен.

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.