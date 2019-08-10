Число погибших при оползне в Мьянме увеличилось до 41 человек
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Число погибших при оползне в штате Мон на юго-востоке Мьянмы увеличилось до 41 человек. Об этом информирует агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.
Согласно поступившим сведениям, поисково-спасательные операции еще продолжаются.
Как известно, оползень произошел в связи с сильными дождями.
При этом отмечается, что за последние два дня в Мьянме из-за наводнения почти 12 тысячам человек пришлось покинуть свои дома.
Уточняется, что сейчас общее число размещенных в эвакуационных пунктах составляет 38 тысяч человек.