Гигантская рыба выбросилась на берег Волги

В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети «Вконтакте».

На снимках виден зубастый сом крупных размеров. Кроме того, на побережье водоема также выбросило много другой рыбы и водорослей.

Под постом пользователи попытались выяснить, почему рыба выбросилась на берег.

Кто-то предположил, что причиной этого стало загрязнение воды в реке.

Другие посчитали, что обмеление водоема из-за сброса воды на Волжской ГЭС привело к подобному инциденту.

Ранее сообщалось, что мужчина выловил карпа весом 105 килограммов.