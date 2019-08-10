Число погибших из-за супертайфуна в Китае возросло

Число жертв в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

Как отмечается, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что сильные дожди привели к блокировке течения реки в городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) в результате горного обвала. Около 120 человек оказались в эпицентре паводка.

На настоящий момент около сотни сотрудников полиции и пожарных ведут поисково-спасательные работы.