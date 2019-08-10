Учителя из Петербурга арестовали за изнасилование девочки восемь лет назад

В Петербурге школьный учитель был арестован по обвинению в изнасиловании девочки около восьми лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУСК России по городу.

Как отмечается, речь идет о мужчине 1978 года рождения.

Уточняется, что против него возбудили уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

На настоящий момент задержанный заключен под стражу.

Как подчеркивается, в 2011-2012 годах обвиняемый совершал сексуальные действия в отношении малолетней 1998 года рождения, а также насиловал ее.

Причем задержанный полностью признал свою вину.

Ранее были задержаны насильники россиянки в Барселоне.