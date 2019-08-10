МВД назвало количество участников митинга-концерта на проспекте Сахарова

Министерство внутренних дел России огласило количество человек, которые приняли участие в согласованном мэрией митинге «Вернем себе право на выборы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в мероприятии на проспекте Академика Сахарова приняли участие 20 тыс. человек.

Уточняется, что нарушений в ходе митинга зафиксировано не было.

Кроме того, группа членов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) также призвала граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных мероприятиях после проведения согласованной акции.

Ранее сообщалось, что на проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг.