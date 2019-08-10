МИД РФ предупредил граждан остерегаться митингов в Гонконге
close
В Министерстве иностранных дел (МИД) России порекомендовали российским гражданам обходить массовые скопления людей в Гонконге.Об этом сообщается странице в твиттер Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
Уточняется, что в частности россиян попросили остерегаться района Тай-По в Гонконге, где проходят массовые антиправительственные шествия.
Ведомство заявила, что местная полиция усилила меры безопасности.
Однако все равно порекомендовала гражданам России избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция Гонконга разогнала демонстрантов слезоточивым газом.