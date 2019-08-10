На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг «Вернем себе право на выборы», согласованный с мэрией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что акция организована в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы.

Уточняется, что движение для транспорта будет перекрыто на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца до 18.30.

Заявляется, что безопасность на митинге и шествии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, также дежурят сотрудники скорой помощи.

Кроме того, за ситуацией на митинге следят наблюдатели от Общественной палаты Москвы.