Прокуратура начала проверку после взрыва на газовой заправке в Ингушетии

Прокуратура Сунженского района Ингушетии начала проверку по факту взрыва на газовой заправке в городе Сунжа, в результате которого пострадало несколько человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» УК РФ, виновникам грозит до шести лет лишения свободы.

В случае выявления нарушений законодательства в силу вступят меры прокурорского реагирования.

В настоящим момент известно о семи пострадавших, среди них один сотрудник заправки.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.