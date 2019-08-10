Власти Греции объявили высший уровень пожарной опасности из-за жары

Власти Греции объявили в ряде регионов страны высший уровень пожарной опасности из-за 40-градусной температуры и сильных ветров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ближайшие три дня температура воздуха в стране зафиксируется на отметке +41°С.

Уточняется, что угроза лесных пожаров существует из-за давнего отсутствия дождей.

Предупреждение объявлено в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса. Власти уже оповестили население о чрезвычайной ситуации и призвали проявлять бдительность и принять меры предосторожности для защиты имущества и жизни людей.

В настоящий момент пожарные бригады находятся в состоянии боевой готовности.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири возросла до 963 тысяч гектаров.