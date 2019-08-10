Власти Греции объявили высший уровень пожарной опасности из-за жары
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Власти Греции объявили в ряде регионов страны высший уровень пожарной опасности из-за 40-градусной температуры и сильных ветров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в ближайшие три дня температура воздуха в стране зафиксируется на отметке +41°С.
Уточняется, что угроза лесных пожаров существует из-за давнего отсутствия дождей.
Предупреждение объявлено в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса. Власти уже оповестили население о чрезвычайной ситуации и призвали проявлять бдительность и принять меры предосторожности для защиты имущества и жизни людей.
В настоящий момент пожарные бригады находятся в состоянии боевой готовности.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири возросла до 963 тысяч гектаров.