В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней

В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, среди 18 человек есть двое детей.

«Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут», — заявили в ведомстве.

Ранее МЧС продлило предупреждение о непогоде. В ведомстве отметили, что это связано с сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 м/с. Спасатели напомнили о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.