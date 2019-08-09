Питон упал с потолка на чистивших зубы детей в Австралии

В австралийском Брисбене ковровый питон упал с потолка ванной комнаты на чистивших зубы детей, передает Daily Mirror.

Питон оказался 1,5 метров в длину.

Отмечается, что дети с криками выбежали из помещения, после чего их родители вызвали ловцов змей.

Прибывший серпентолог изловил рептилию и отметил, что в регионе змея обитает на крыше каждого третьего дома.

Ранее в Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз.