Летевший в Ираклион самолет вынужденно сел в Краснодаре

В Краснодаре из-за технических причин совершил вынужденную посадку самолет Boeing 738, летевший из Омска в греческий Ираклион. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краснодарский аэропорт.

Как отмечается, пассажиров в дальнейшем отправили в Грецию резервным бортом.

«Борт, запланированный на рейс в Шереметьево в 03.20 мск, был предоставлен в качестве резервного и вылетел в Ираклион в 05.43 мск», — сообщили в пресс-службе.

Пассажиры, следующие в московский Шереметьево все еще ждут отправки, с ними работают представители авиакомпании.

Ранее сообщалось, что прокуратура разъяснила права пассажиров при отмене рейсов.