Тайфун «Лекима» приближается к Китаю

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Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение о приближении тайфуна «Лекима».

Объявлен «красный» уровень опасности из-за тайфуна и «оранжевый» из-за сильных ливней.

По данным синоптиков, «Лекима» обрушится на побережье Чжэцзян 10 августа.