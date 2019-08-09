Назван самый распространенный возраст для рождения первого ребенка в России

Женщины в России чаще всего рожают первенца в возрасте 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за 2018 год.

По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, в России, как и во всем мире, за последние 15 лет возраст, в котором рожают детей, растет. Это связано с изменением образа жизни женщин – они выбирать карьеру, образование и поэтому рождение ребенка откладывается. Однако за последние годы популярный возраст рождения ребенка меняется не существенно.

Также отмечается, что в 2018 году второго ребенка женщины рожали в 30 лет, третьего – в 31, четвертого — в 33 года.

Всего в России за прошедший год родились 1,6 млн детей.

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