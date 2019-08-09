ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет об уголовном деле о взятках и мошенничестве.

«Обыски проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в отношении замначальника отдела управления», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что массовые обыски по финансированию ИГ (организация запрещена в России) прошли в России. Розыскные мероприятия уже проведены на территории Москвы и ее области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края, Астраханской области и Республики Дагестан.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.