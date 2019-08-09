Самолет России пролетел над Украиной вопреки запрету

Российский самолет впустили в воздушное пространство страны, несмотря на запрет. Об этом сообщается на странице «Украэроруха» в фейсбуке.

Отмечается, что речь идет о самолете Boeing-738 REG –VQBMG авиаперевозчика «Глобус». Воздушное судно направлялось в Москву из итальянского города Бари. Оно получило разрешение на вход в воздушное пространство Украины для предотвращения аварийной ситуации из-за плохих погодных условий и летело над украинской территорией 26 минут.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией, запрет на которое действует с 2015 года.