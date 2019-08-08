Видео смертельного падения целующийся пары с моста в Перу появилось в Сети

В городе Куско в Перу камеры наблюдения зафиксировали, как целующаяся пара упала с моста. Соответствующее видео выложили в The Daily Mail.

На видео видно, что влюбленные остановились на мосту и стали целоваться.

Во время этого действия 34-летняя Мейбет Эспиноса сидела на поручнях, а 36-летний Эктор Видаль стоял около нее. При этом они обнимали друг друга.

Далее в ролике показано, как девушка потеряла равновесие и упала вместе с парнем с моста.

Как стало известно, пара разбилась насмерть после падения с 15-метровой высоты.

Ранее насмерть разбился популярный видеоблогер.