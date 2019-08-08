Видео смертельного падения целующийся пары с моста в Перу появилось в Сети
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В городе Куско в Перу камеры наблюдения зафиксировали, как целующаяся пара упала с моста. Соответствующее видео выложили в The Daily Mail.
На видео видно, что влюбленные остановились на мосту и стали целоваться.
Во время этого действия 34-летняя Мейбет Эспиноса сидела на поручнях, а 36-летний Эктор Видаль стоял около нее. При этом они обнимали друг друга.
Далее в ролике показано, как девушка потеряла равновесие и упала вместе с парнем с моста.
Как стало известно, пара разбилась насмерть после падения с 15-метровой высоты.