В Петербурге из-за непогоды подтопило торговые центры

Некоторые парковки и цокольные этажи торговых центров в Санкт-Петербурге подтопило из-за сильного дождя. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

Как стало известно, также подтопления выявили под несколькими мостами и виадуками.

Сообщается, что для устранения последствий от непогоды выделили аварийные бригады.

При этом отмечается, что дождь может идти в северной столице всю ночь.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 8 августа, в Москве ожидаются грозы с порывистым ветром.