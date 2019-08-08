Гидрометцентр посоветовал москвичам серьезно относиться к штормовому предупреждению
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей серьезно отнестись к штормовому предупреждению. Об этом сообщает ТАСС.
Он предупредил жителей столицы о том, что в Москве ожидаются сильные ливни, грозы, а также штормовой ветер.
Вильфанд посоветовал не ставить машины под деревьями, поскольку ветер может достигать до 20-25 м/с.
Он также рассказал о том, что ближе к утру ветер будет усиливаться.
Ранее сообщалось, что в Петербурге затопило полосу аэропорта.