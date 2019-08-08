Эксперты назвали причину увольнения молодежи с первой работы

Около половины молодежи трудятся на первой работе не больше года, а основной причиной увольнения становится низкая зарплата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Института прикладных экономических исследований центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

Отмечается, около 50% молодых людей работают на первой должности менее 12 месяцев, 27,9% меньше 6 месяцев, 24,1% от полугода до года.

25% девушек и юношей трудятся на первой работе от года до двух лет, а 12-15% от трех до пяти.

Согласно исследованию, менее полугода задерживаются на должности 49,8% людей младше 18 лет. Чаще всего речь идет о временной работе.

Самый распространенный возраст для первого трудоустройства – 18-20 лет, при этом у 31,3% на этот момент ни высшего, ни среднего профессионального образования.

Эксперты выяснили, что молодежь устраивается на первую работу по знакомству, однако с возрастом они начинают искать работу по объявлениям о вакансиях, а позже их приглашают на работу фирмы и предприятия.

Исследование проводилось в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. В анкетировании участвовали горожане 18-30 лет, всего в исследовании приняли участие 1829 респондентов.

Ранее сообщалось, что 89% россиян испытывают стресс на работе, показал опрос.