Федеральные каналы прервали вещание штормовым предупреждением

Федеральные телеканалы прервали вещание на несколько минут из-за сообщения о штормовом предупреждении. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что трансляции прервали Первый канал, НТВ, ТВЦ, Матч ТВ, а также телеканалах «Россия 1», «Культура» и ОТР.

Уточняется, что на экранах появилась текстовая заставка с предупреждением.

Москвичей предупредили о сильном ветре, грозе, а также посоветовали не ставить машины под деревьями и укрыться в здании.

Ранее сообщалось, что в Москве парки закрыли из-за надвигающейся грозы.