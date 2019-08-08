Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке

Врачи установят протез девочке из Ингушетии, потерявшей часть руки. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает РИА «Новости».

По словам медика, врачи будут наблюдать за восстановлением ребенка, а через полторы-две недели примут решение об установке протеза.

«Будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой», — рассказал Рошаль.

До этого стало известно, что 4 июля девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с множеством травм, ожогов и порезов. В избиении ребенка подозревается ее 35-летняя тетя, в отношении которой возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что избитой в Ингушетии девочке ампутировали часть правой руки.