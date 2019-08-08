Непогода продержится в столице менее суток

Синоптики рассказали, что в ночь на пятницу, 8 августа, в столице ожидаются грозы с порывистым ветром. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что непогода в Москве продержится менее суток. В выходные погода вернется в пределы климатической нормы.

По информации синоптиков, в субботу и воскресенье погоду будет определять тыловая часть циклона. В столице ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха составит 20-23°С днем, 11-16°С — ночью.

Уточняется, что причиной аномально холодной погоды в конце июля и начале августа стала высокая ложбина, которая блокировала западно-восточный перенос воздушных масс.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг ожидается до +25°С.