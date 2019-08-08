Медведев заявил о выделении почти 6 млрд рублей на ликвидацию лесных пожаров

Кабмин выделит почти 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда.

По словам Медведева, самые сложные ситуации с лесными пожарами зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Он также сообщил, что работы по тушению пожаров продолжаются и их необходимо контролировать.

Глава правительства подчеркнул, что еще 600 млн рублей из бюджета будет предоставлено Амурской области, жители которой пострадали этим летом из-за паводка.

Ранее Медведев заявил, что в стране исследуют возможную связь пожаров в российских лесах с незаконной вырубкой лесов.