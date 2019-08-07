Около тысячи свиней погибли от удара током в Тюменской области

Начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Щульц заявил, что в селе Сединкино от удара электротоком погибли около тысячи свиней. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный инцидент случился на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании.

Он отметил, что на подстанции произошло замыкание, в результате чего и погибло столько животных.

Щульц также добавил, что для исключения возможных инфекционных заболеваний было произведено вскрытие. Никаких заболеваний не было выявлено, и туши погибших животных отправили на утилизацию.

Ранее сообщалось, что более тысячи кур погибли в ДТП в Китае.