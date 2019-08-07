12 тысяч россиян заболевают раком из-за вредной работы, сообщает специалист

Около 12 тыс. случаев онкозаболеваний в год в России связаны с профессиональной деятельностью, заявил главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, высокая доля онкологии во всем мире связана с вредными профессиональными факторами.

По его словам, в России регистрируются только 20-30 случаев профессиональных онкологических заболеваний. Он добавил, что реальная цифра, основанная на расчетной доле с учетом количества канцерогенных производств, составляет 8-12 тыс. новых заболеваний в год.

Отмечается, что вредные факторы, связанные с работой устранимы, поэтому следует усилить меры по предотвращению профессионального рака. Это обеспечит снижение смертности от онкозаболеваний.

Ранее сообщалось, что российских врачей будут премировать за выявление рака.