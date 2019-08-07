Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что причиной была названа «небесная механика», а именно движения Земли, Луны и Солнца.

Уточняется, что на погоду влияют гравитационные связи Земли и Луны. Лунный цикл, во время которого Луна отдаляется от нашей планеты или приближается к ней, влияет на атмосферу Земли.

Эксперты заявили, что смена погодного цикла происходит каждые 5-9 дней, а аномальное похолодание и потепление повторяются каждые 206 суток, которые не всегда совпадают с сезоном.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе.