В селе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

Оперативный штаб Ингушении проинформировал о введении режима контртеррористической операции (КТО) в селении Вознесенское, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое решение было принято начальником управления ФСБ по региону. Контртеррористическая операция проводится на территории Малгобекского района с 4.30 мск.

Как уточняется, речь идет о введении некоторых временных ограничений и введении правового режима КТО.

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