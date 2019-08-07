Синоптики предупредили москвичей о нестабильной погоде на неделе

Главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о нестабильной погоде, которая ожидает жителей столицы до конца недели. Об этом сообщает RT.

По ее словам, в среду, 7 августа, пройдет первый теплый фронт. Ночь будет теплее, чем накануне. В четверг ожидаются осадки, но погодные условия будут лучше, чем до этого.

«Днем в Москве прогнозируется +23…+25°С и ветер, местами гроза», — сказала Макарова.

Она добавила, что похолодание снова вернется в город в пятницу, 9 июня. Будет сильный дождь, местами возможно гроза. Однако в выходные погодные условия улучшатся. Температура составит +16…+21°С, будет и кратковременный дождь.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 9 августа, ожидаются сильные дожди и ветер с порывами 17-22 м/с.