В США россиянина арестовали за пересылку оружейных деталей по почте

В прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк проинформировали об аресте гражданина России Владимира Кузнецова из-за обвинения в нелегальном вывозе и сговоре для вывоза частей стрелкового оружия и его принадлежностей в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, россиянина арестовали утром во вторник, 6 августа, в Дингсман-Ферри. Кузнецову может грозить до 20 лет тюремного заключения

«Для экспорта подобных вещей требуется особая лицензия Госдепартамента и министерства торговли США, данное лицо такой лицензией не обладает», — говорится в заявлении.

Уточняется, что детали отправлялись в Россию почтой.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области на таможне задержали человека, который пытался ввезти в Россию 4,1 тыс. живых черепах в 24 мешках под видом семи тонн свежей капусты.