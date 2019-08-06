Полиция проверяет сообщение о драке с участием 20 человек в Москве

Сотрудники полиции проверяют сообщение о драке с участием порядка 20 человек, которая произошла в районе Москвы Гольяново. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел на Новосибирской улице, где и сошлись около 20 человек.

Он отметил, что участники драки использовали биты и другие подручные средства.

Источник также добавил, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о стрельбе, устроенной на юге Москвы. В ходе нее пострадали два человека, один был госпитализирован.