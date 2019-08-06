Полиция задержала мужчину, укравшего кота у экс-жены в Калининграде

В Калининграде полиция задержала мужчину, который похитил кота у бывшей гражданской жены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Калининградской области.

Как отмечается, в отделение полиции обратилась 22-летняя девушка. Она попросила найти и привлечь к ответственности бывшего сожителя, который и украл ее питомца.

Уточняется, что мужчина из-за чувства ревности пришел в квартиру потерпевшей без разрешения.

Он надеялся застать нового любовника экс-жены, но не обнаружив никого, мужчина решил забрать мобильный телефон, наручные часы и кота.

Как подчеркивается, злоумышленник был задержан, против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет тюремного заключения.

Ранее амурчанин застрелил знакомого из ружья из-за смерти кота.