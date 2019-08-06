Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве

На юге Москвы произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Как отмечается, конфликт произошел на улице Болотинской. В ходе ссоры был применен травматический пистолет.

Уточняется, что один из пострадавших был госпитализирован.

Как подчеркивается, злоумышленники, устроившие стрельбу, скрылись с места происшествия на машине.

На настоящий момент сотрудники полиции их разыскивают и пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане.