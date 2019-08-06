Полиция нашла мертвым в камере наркобарона, пытавшегося бежать под видом своей дочери

В бразильской тюрьме наркоторговец по имени Клаувину де Силва, который ранее пытался сбежать, притворившись собственной дочерью, был найден мертвым. Об этом сообщает O Globo.

По словам сотрудников тюрьмы, заключенный после неудачного побега все время находился в одиночной камере и покончил с собой.

Как отмечается, 42-летний наркоторговец был приговорен к 73 годам и 10 месяцам заключения за сбыт запрещенных веществ.

Кроме того, он являлся членом «Красной команды» — преступной организации, которая является крупной сетью по распространению наркотиков в Бразилии.

Ранее сообщалось, что наркобарон предпринял побег из тюрьмы, притворившись собственной дочерью.