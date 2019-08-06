Мальчик из Тулуна подарил Путину фигурку тигра

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Шестилетний мальчик по имени Матвей Сафронов, который рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о попавшем в зону подтопления детсаде, сделал для главы государства подарок — игрушечного тигра. Об этом сообщает «Россия 24».

До этого в июле Путин посетил пункт размещения пострадавших после наводнения в Тулуне. Там он пообщался с Матвеем, чем дом был разрушен и который рассказал ему о затопленном детском садике.

Вскоре семья мальчика отправилась в санаторий в Сочи, где к ним пришел пообщаться президент.

Сначала он поговорил с родителями детей, а после подошел к самому Матвею и поприветствовал его.

Мальчик сказал, что приготовил для главы государства подарок, на что тот поблагодарил мальчика и попросил его передать ему потом, когда тигр будет полностью готов.

Ранее Путин пообещал мальчику следить за ремонтом детского сада.