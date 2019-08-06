Мальчик из Тулуна подарил Путину фигурку тигра

Шестилетний мальчик по имени Матвей Сафронов, который рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о попавшем в зону подтопления детсаде, сделал для главы государства подарок — игрушечного тигра. Об этом сообщает «Россия 24».

До этого в июле Путин посетил пункт размещения пострадавших после наводнения в Тулуне. Там он пообщался с Матвеем, чем дом был разрушен и который рассказал ему о затопленном детском садике.

Вскоре семья мальчика отправилась в санаторий в Сочи, где к ним пришел пообщаться президент.

Сначала он поговорил с родителями детей, а после подошел к самому Матвею и поприветствовал его.

Мальчик сказал, что приготовил для главы государства подарок, на что тот поблагодарил мальчика и попросил его передать ему потом, когда тигр будет полностью готов.

Ранее Путин пообещал мальчику следить за ремонтом детского сада.