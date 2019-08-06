Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях 9 августа

В Москве в пятницу, 9 августа, ожидаются сильные дожди и ветер с порывами 17-22 м/с, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

Как стало известно, 7 августа воздух прогреется до 20-22°С, а 8 августа будет еще теплее — до 25°С.

В то же время, днем 8 августа к западным границам России подойдет активный циклон.

«Перемещаясь в восточном направлении, он будет сопровождаться ливневыми дождями, а в его тылу температурный фон снова понизится. В московском регионе пик непогоды придется на ночь и утро пятницы, ожидаются дожди, местами сильные, с грозами и ветром до 17-22 м/с», — сообщили в Гидрометцентре.

Сколько продлится дождливая погода пока не уточняется.