В испанском отеле рассказали подробности о конфликте из-за российского флага

Сотрудники испанского отеля рассказали подробности скандала, который устроили украинские туристы из-за российского флага в ресторане гостиницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам работников гостиницы, на территории ресторана расположен российский триколор, чтобы показать туристам, что в меню есть блюда русской кухни. Отмечается, что украинцы восприняли его как символ национализма.

Сотрудники отеля добавили, что в ответ на отказ персонала убрать из ресторана российскую символику украинские туристы пообещали написать плохие отзывы о гостинице и превратить ее в «черную точку для украинцев» .

Ранее украинские туристы возмутились из-за российского флага в испанском отеле.