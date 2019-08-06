18% россиян могли бы отказаться от должности из-за дресс-кода, показал опрос

18% граждан России могли бы отказать от работы, которая полностью их устраивает, из-за строгого дресс-кода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Согласно данным исследования, 39% опрошенных заявили, что точно бы устроились на работу, если бы нужно было соблюдать строгий дресс-код, а еще 30% скорее всего согласились бы. Среди возрастной группы 25-34 лет точно бы не согласились на должность из-за строгого внешнего вида 7%, скорее не согласились бы 16%.

Больше всего неуверенных в готовности работать при соблюдении дресс-кода отмечаются в сферах информационных технологий, искусстве и медиа, маркетинге.

Также в опросе отмечается, что строгий дресс-код на рабочем месте обязателен у 11% респондентов, еще 12% приходится носить форму, которую выдает работодатель. У 38% отсутствуют строгие требования к одежде, но есть отдельные правила, 23% сказали, что они могут носить что хотят, но должны выглядеть чисто и опрятно. Дресс-код полностью отсутствует у 14% опрошенных.

Исследование проводилось с 11 по 25 июля среди 8317 россиян, находящихся в поиске работы.

Ранее сообщалось, что 89% россиян испытывают стресс на работе .