На Байкале детский лагерь закрыли из-за многочисленных нарушений

В Бурятии судебные приставы закрыли детский палаточный лагерь «Вместе» на берегу озера Байкал из-за многочисленных правонарушений. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте управления Федеральной службы судебных приставов Республики.

Сообщается, что в ходе внеплановой проверки лагеря инспекторы обнаружили множество примеров антисанитарии. Для приготовления пищи использовали воду прямо из озера, часть продуктов не хранилась в морозильной камере, туалетом пользовались посторонние лица.

После временного закрытия лагеря детей отправили по домам. Суд признал виновным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кижингинская станция юных туристов», которая организовала работу палаточного лагеря.

Кроме того, власти также приостановят на 90 дней работу лагеря «Страна детей» в Туапсинском районе Краснодарского края из-за ряда грубых санитарно-эпидемиологических нарушений.

Ранее сообщалось, что на Кубани эвакуированы два детских лагеря.