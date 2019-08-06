В Якутии осужден физрук-педофил

В Республике Саха суд приговорил к двадцати годам лишения свободы учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщаетт СК по региону.

Отмечается, что осужденный совершил 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней ученицы.

По информации следствия, мужчина совершал действия в отношении тринадцатилетней школьницы в период с декабря 2017 года по май 2018 года. Уточняется, что о половой связи учителя с ученицей в полицию заявили родители девочки, которые обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом.

По данным СК, мужчина приговорен к отбыванию наказания в исправительной колонии строго режима. Он также лишен права заниматься преподавательской деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на двадцать лет.

Ранее сообщалось, что у фотографа нашли терабайт откровенных фотографий школьниц.