Американцу, отправлявшему бомбы демократам США, вынесли приговор

В США огласили приговор Цезарю Сайоку, которого признали виновным в рассылке взрывных устройств американским демократам и СNN. Об этом пишет ABC News.

Cогласно полученной информации, Сайоку присудили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 летом.

До этого стало известно, что осужденный признал свою вину.

Ранее сообщалось, что следствие вменяло Сайоку использование оружия массового поражения, нелегальную отправку взрывчатых веществ с намерением причинения вреда или убийства. Его признали виновным по 65 пунктам обвинительного приговора.